Мария Шукшина приехала на Урал, чтобы вступиться и помолиться за отца Сергия

14:00 | 7.07.2020

Фото: скриншот видео

У опального отца Сергия появляется все больше защитников, говорящих о его значимой роли как в православии в целом, так и в их личной жизни. Ранее, чтобы поддержать своего духовного отца в Среднеуральский монастырь приезжали хоккеист с мировым именем Павел Дацюк, депутат Госдумы Сергей Чепиков, член команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Накануне монастырь посетила известная актриса и телеведущая Мария Шукшина.



Видео, в котором Шукшина выступает в защиту схиигумена Сергия, появилось в YouTube-канале Всеволода Могучева, взявшего на себя роль пресс-секретаря опального клирика.



По словам Марии Шукшиной, узнала она об отце Сергии всего несколько месяцев назад. Услышала его проповедь и поняла, что он единственный, кто сейчас говорит о проблемах чипирования, дистанционном образовании, искусственном интеллекте, биометрии и принудительной вакцинации. После чего попросила у него благословения, чтобы приехать в монастырь.



«Когда несколько месяцев назад я услышала проповедь схиигумена Сергия, это слово меня поразило. Я так возрадовалась, что хоть кто-то это говорит! Это слово — как живительный глоток надежды. Мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где и как будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами. А, как мы видим, все к этому идет: тотальная слежка, тотальный контроль», — говорит она.



По мнению Шукшиной, за Сергия надо молиться, а не выгонять его из монастыря.



«Я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя [допустить], чтобы этот храм был закрыт. Ни в коем случае [нельзя], чтобы отца Сергия отсюда убрали. У кого все эти люди тогда будут спасаться? Слово правды воздается только здесь, он стоит за правду, за слово и Иисуса Христа. Таких людей не то что единицы, а единица. Молиться за него надо, за его здоровье!»,— считает телеведущая.





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