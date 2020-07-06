В Екатеринбурге 124 человека заболели COVID-19 за сутки

12:57 | 7.07.2020

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 7 июля, в Екатеринбурге за последние сутки новая коронавирусная инфекция была обнаружена ещё у 124 человек.



За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 226 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 14529 пациентов. За сутки умерли ещё семь человек. Общее количество скончавшихся в регионе достигло 138. Выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»