284 свердловчанина вылечились от коронавируса

12:47 | 7.07.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Среднем Урале за последние сутки из больниц по выздоровлению выписались ещё 284 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов.



За последние сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 226 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 14529 пациентов. За сутки умерли ещё семь человек. Общее количество скончавшихся в регионе достигло 138.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»