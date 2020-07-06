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12:23 | 7.07.2020

Фото: donni-nina.livejournal

У электричек Красноуфимск – Дружинино на месяц изменится расписание

У электричек, связывающих Красноуфимск и Дружинино, почти на месяц изменится расписание из-за ремонтных работ на перегоне Уфимка – Афанасьевский. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

С 12 июля по 4 августа поезд №6574 Красноуфимск – Дружинино будет отправляться в путь в 17:47 по местному времени, а не в 18:11, как обычно. В этот же период время отправления электрички №6575 Дружинино — Красноуфимск сдвинется на пять минут — до 17:17.

С 13 июля по 5 августа также изменится график курсирования поездов №6571 Дружинино — Красноуфимск и №6572, следующего в обратном направлении. Первый будет отправляться со станции на час позже обычного — в 7:19 вместо 6:16, а второй — в 7:13 вместо 7:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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