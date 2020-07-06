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11:53 | 7.07.2020

Фото: ФК «Урал»

В Екатеринбурге пройдёт футбольный матч «Урал» – «Динамо»

В четверг, 9 июля, в столице Урала состоится футбольный матч с участием «Урала» и «Динамо». Эта встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн только на официальном сайте клуба. Матч против «Динамо» смогут посетить не более 3500 тысяч зрителей. Покупка билета на конкретное место не означает, что гость сможет занять именно его, поскольку на всех секторах стадиона будет действовать свободная рассадка.

«Отметим, что покупка билетов означает согласие на соблюдение всех строгих мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На "Екатеринбург Арене" по-прежнему будет действовать масочный и перчаточный режим, а доступные для посадки кресла будут расположены с учетом необходимой социальной дистанции»,- сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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