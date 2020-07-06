Высокинский отменил действие особого противопожарного режима в Екатеринбурге

11:32 | 7.07.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об отмене на территории уральской столицы особого противопожарного режима с 7 июля 2020 года.



В целях предупреждения массового возникновения пожаров в лесах, торфяниках и на полях в качестве профилактической меры региональные и городские власти ежегодно устанавливают особый противопожарный режим. В частности, на весь период было запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ, а также выжигание сухой травянистой растительности и стерни.



На территории Екатеринбурга удалось избежать возникновения крупных очагов в лесных массивах и на территориях, прилегающих к коллективным садам. Жителям столицы Урала напоминают о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.



«Не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте очаги огня непотушенными, будьте бдительны и внимательны, отдыхая на природе и коллективных садах»,- сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»