На Средний Урал поступили 28 реанимобилей

11:17 | 7.07.2020

Фото: СтопCOVID-19

Автопарк учреждений здравоохранения Свердловской области пополнился 20 машинами скорой помощи на базе Ford Transit и восьмью – на базе «ГАЗель NEXT». Все машины класса «С».



12 из автомобилей, ключи от которых сегодня вручили на площадке Территориального центра медицины катастроф, поступили на вооружение службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они выйдут на линию в ближайшее время – бригады для них уже сформированы.



Восемь машин усилили ТЦМК, еще восемь отправились в медучреждения других городов Среднего Урала.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»