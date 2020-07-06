Мэр Екатеринбурга по телефону проведёт приёмы граждан

10:57 | 7.07.2020

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июле и начале августа проведёт приёмы жителей города в режиме телефонной связи. Такое решение было принято для обеспечения безопасности граждан.



Первый приём состоится для жителей Ленинского района 13 июля 2020 года с 16:00 до 18:00. Предварительная запись будет осуществляться с 10:00 7 июля до 12:00 10 июля (включительно) по телефону: +7 (343) 376-42-96.



Отметим, традиция проводить ежегодные приёмы граждан перед объездами районов была введена главой Екатеринбурга в прошлом году. Такая организация работы позволяет запланировать посещение проблемных точек в ходе инспекционных проверок всех районов города и решить большинство вопросов, поступивших от жителей в кратчайшие сроки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»