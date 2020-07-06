В Екатеринбурге суд вынес приговор девушке, устроившей смертельное ДТП

10:38 | 7.07.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге суд вынес приговор девушке, которая на каршеринговом автомобиле устроила ДТП. В результате аварии погиб молодой человек-пассажир, а девушка-пассажирка получила тяжёлые травмы.



Как установлено в ходе рассмотрения дела, в июле 2019 года ночью девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль каршерингового автомобиля и двигалась на нём по ЕКАД. Кроме неё в машине также находились двое пассажиров – молодой человек и девушка.



Обвиняемая нарушила ПДД – ехала со скоростью более 90 км/ч. Кроме того, она выехала на ремонтируемый участок дороги, допустила наезд на насыпь земли, удерживающую дорожный знак. Затем допустила наезд на бетонные блоки.



В результате ДТП молодому человеку, ехавшему на заднем сидении, была причинена сочетанная тупая травма головы, туловища и конечностей. Спустя 2,5 недели он скончался в МАУ «ЦГКБ № 24».



Девушка, которая ехала на переднем пассажирском сидении, в результате столкновения получила травмы рёбер, живота и позвоночника.



Суд назначил девушке-водителю наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав управлять транспортом на срок два года. Приговор не вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»