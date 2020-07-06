Уралец обвиняется в участии в незаконном изготовлении и использовании штампов и печатей

10:19 | 7.07.2020

Фото: openbusiness.ru

В Каменске-Уральском перед судом предстанет уроженец Нижнего Тагила, обвиняемый в пособничестве в незаконном изготовлении и использовании поддельных штампов и печатей врачей и медицинских учреждений города.



По версии следствия, обвиняемый в мае 2019 года оказал содействие неустановленным лицам в изготовлении поддельных штампов и печатей врачей и медицинских учреждений Каменска-Уральского для проставления их в личные медицинские книжки жителей города.



С этой целью обвиняемый прошёл в медицинских учреждениях города осмотр, получив в личную медицинскую книжку оттиски штампов и печатей врачей и учреждений. Затем полученное мужчина передал для изготовления подделок.



Эти подделки обвиняемый принес домой, где и использовал их.



Молодой человек задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Каменск-Уральский» в январе 2020 года при передаче личной медицинской книжки с внесенными в нее поддельными штампами и печатями женщине, выступавшей в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».



Хоть мужчина и обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, суд заключил его под стражу. Это решение было вынесено с учётом данных о личности мужчины, а также в связи с тем, что он не имеет постоянного места жительства на территории России, по месту временной регистрации не проживает, склонен к совершению противоправных действий, ранее судим за умышленное особо тяжкое преступление.



Злоумышленник вину признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Синарский районный суд Каменска-Уральского.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»