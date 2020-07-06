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10:00 | 7.07.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге грузовик столкнулся с мотоциклом. Есть пострадавшие
Сотрудники ГАИ установили, что грузовиком Foton управлял 44-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он пояснил, что при повороте налево притормозил, чтобы пропустить встречный транспорт, но так как автомобили ехали далеко, решил совершить поворот. Неожиданно появился мотоцикл. Он применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате аварии пострадали 17-летний водитель и 17-летний пассажир мотоцикла. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ДГКБ № 9.
Сотрудники полиции составили все необходимые документы, обстоятельства ДТП установят в ходе проверки, после чего будет принято мотивированное решение.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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