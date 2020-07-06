На Среднем Урале пропал мужчина

09:42 | 7.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области без вести пропал 37-летний Азат Халитов. Последний раз он выходил на связь 1 июля. Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может находиться в Арамиле или в Екатеринбурге.



Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые короткие волосы. Особые приметы: татуировки между большим и указательным пальцами правой руки и на левом предплечье.



Если вы видели пропавшего мужчину или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Юлии по номеру телефона 89041639957.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»