В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 29 тысяч человек

09:24 | 7.07.2020

Фото: dp.informator.ua

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 29 131 житель, среди которых оказалось 6 842 ребёнка. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах.



33,5% (9 760, в том числе 1 792 детей) от всех пострадавших – жители Екатеринбурга. Лидером по числу пострадавших стал Верх-Исетский район. Чаще всего клещи нападали на горожан в посёлках Широкая Речка, Чусовское Озеро и Палкинский Торфяник. 30% случаев произошло в черте города.



Также клещи наиболее активны в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Артинском районе, Тавде, Каменске-Уральском и Таборинском районе.



По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 122 человека (диагноз подтверждён у шести взрослых и четырёх детей), с «клещевым иксодовым боррелиозом» – 274 свердловчанина (подтверждено у 43 взрослых и шести детей).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»