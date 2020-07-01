В Екатеринбурге в ДТП на улице Городской пострадали два человека

22:40 | 6.07.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В ДТП, случившемся в Екатеринбурге на улице Городской, пострадали два человека, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.



Водитель грузовика «Фотон» двигался со стороны улицы Исторической в направлении улицы Чемпионов и при повороте налево не пропустил мотоцикл «Рейсер». Мотоциклист врезался в грузовик, после чего его откинуло на стоящий автомобиль «Тойота Камри» и в кювет.



В итоге пострадали 17-летний водитель и 17-летний пассажир мотоцикла. Их доставили в ДГКБ №9. Отмечается, что стаж мотоциклиста составлял всего 8 месяцев, в момент аварии он был в шлеме, а пассажир – без.



В ходе дознания полицейские установят все обстоятельства ДТП, после чего будет принято мотивированное решение.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»