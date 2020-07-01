Вице-губернатор Свердловской области оказался на карантине из-за COVID-19

21:48 | 6.07.2020

Фото: adm-severouralsk.ru

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько самоизолировался вместе с семьей из-за подозрений на коронавирус.



В это время вице-губернатор будет работать из дома.



Отметим, что положительных результатов тестов на COVID-19 у Бидонько пока что нет, но есть подтвержденный случай с заражением одного из членов семьи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»