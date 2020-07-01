В ДТП в Екатеринбурге пострадал байкер

20:59 | 6.07.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина на скорости врезался в Mazda и перелетел через машину.



Как сообщает портал Е1, мотоциклист ехал со стороны Вторчермета. Mazda в этот момент поворачивала налево со улицы Мусоргского и мотоцикл не пропустила, после чего произошло столкновение.



Пострадавшего байкера госпитализировали с переломами рук в больницу №36. Отметим, по данным ГИБДД, мужчина находился в экипировке и шлеме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»