Екатеринбургские автоинспекторы проверяют соблюдение ПДД велосипедистами

20:07 | 6.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят правовой ликбез по велобезопасности, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Экспресс-занятия проводятся на площадках у торговых центров, где горожане чаще всего проводят свободное время. Детям и родителям рассказывают о безопасном управлении велосипедом и напоминают о средствах защиты.



Так, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет выезжать на дорогу нельзя. Всем велосипедистам необходимо пересекать дорогу по пешеходному переходу спешившись с велосипеда.



Отметим, что с начала 2020 года в Екатеринбурге произошло 23 ДТП с участием велосипедистов. В 3 случаях были травмированы 4 ребенка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»