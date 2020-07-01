Александр Мешков определился с кандидатурой главного полицейского Пышмы

19:16 | 6.07.2020

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков определился с кандидатурой нового руководителя ОМВД России по Пышминскому району. Им стал майор полиции Сергей Анисимов, который до последнего времени возглавлял Волчанское отделение полиции №10 МО МВД России «Краснотурьинский».



Напомним, что в сентябре 2019 года прежний начальник ОМВД по Пышминскому району Денис Комин ушел со службы в полиции, на его место в статусе врио был назначен занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе Денис Зыков. Уже тогда veved.ru сообщало, что Зыков является временной кандидатурой, так как в главке не намерены делать на него ставку.

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