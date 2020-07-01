Новости дня
19:16 | 6.07.2020
Александр Мешков определился с кандидатурой главного полицейского Пышмы
Напомним, что в сентябре 2019 года прежний начальник ОМВД по Пышминскому району Денис Комин ушел со службы в полиции, на его место в статусе врио был назначен занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе Денис Зыков. Уже тогда veved.ru сообщало, что Зыков является временной кандидатурой, так как в главке не намерены делать на него ставку.
© «Вечерние ведомости»
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17:08 | 6.07.2020
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17:04 | 6.07.2020
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15:03 | 6.07.2020
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12:57 | 6.07.2020
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12:43 | 6.07.2020
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12:39 | 6.07.2020
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12:37 | 6.07.2020
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