Машины для екатеринбургской «скорой» начали делать в Нижнем Новгороде

19:03 | 6.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Нижнем Новгороде завод «Нижегородец» начал сборку автомобиле скорой помощи, которые доставят в уральскую столицу уже в августе этого года, об этом рассказали в городской администрации.



Докомплектацией машин будут уже в Екатеринбурге заниматься специалисты «Компании Технолайн». Всего в город доставят тридцать новых автомобилей класса B на базе Ford Tranzit. На эти цели генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский выделили 134 миллиона рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»