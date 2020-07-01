Жителя Североуральска приговорили к лишению свободы за отказ от проверки на наличие алкоголя в крови

18:50 | 6.07.2020

Фото: adt.by

В Североуральске суд назначил 42-летнему Евгению Лаврентьеву реальный срок за повторный отказ от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови при управлении автомобилем.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Лаврентьев 6 марта, будучи пьяным, сел за руль «АУДИ А6» и поехал по улице Кедровой в поселке Третьем Северном. Полицейские остановили автомобиль и потребовали пройти освидетельствование, но мужчина отказался. Отмечается, что ранее уралец был также судим за незаконный оборот наркотиков.



Лаврентьеву назначили 1 год 10 месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.



Приговор суда в законную силу не вступил.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»