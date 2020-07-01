Генрокуратура проверит законность возбуждения дела против Максима Шибанова в Екатеринбурге

18:15 | 6.07.2020

Православный журналист Максим Румянцев. Фото: Антон Гуськов / ЕАН

В Екатеринбурге генпрокуратура проверит законность возбуждения дела в отношении Максима Шибанова, толкнувшего журналиста Максима Румянцева во время протестных акций против строительства храма в сквере у драмтеатра, об этом сообщил депутат гордумы Тимофей Жуков на своей странице в Facebook.



Напомним, Шибанова обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести. Во время акций в мае прошлого года екатеринбуржец толкнул «православного журналиста» Максима Румянцева, после чего тот упал. До этого Румянцев обозвал Шибанова «девочкой».



Добавим, что 16 июня более ста журналистов подписали коллективное обращение с просьбой оправдать Шибанова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»