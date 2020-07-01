В Свердловской области ожидается аномальная жара

17:58 | 6.07.2020

С 7 по 11 июля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. МЧС рассылает SMS-предупреждения.



– Температура воздуха будет превышать норму на 7 и даже где-то на 8 °С. Максимальная дневная температура +34 °С, в активные дни до +36 °С кое-где может быть. А ночная температура +12…19 °С. Практически до конца недели продлится такая погода, до 11 июля. А в воскресенье мы рассчитываем на дождик и понижение температуры на 5-7 °С, – рассказала veved.ru главный синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галина Шепоренко.



МЧС призывает уральцев, которые планируют спасаться от жары с помощью купания, строго соблюдать определенные правила:



- Купаться в оборудованных водоемах или на пляжах;

- В незнакомый водоем заходить осторожно и медленно, обследуя при этом дно;

- Купаться либо с 8:00 до 10:00, либо с 17:00 до 19:00, через 1-1,5 часа после еды;

- Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- Купание детей только под присмотром взрослых.



Кроме того, спасатели советуют по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. Также следует избегать физических нагрузок, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, шляпу или кепку и солнцезащитные очки.



Необходимо также помнить об употреблении достаточного количества жидкости: стоит регулярно пить воду, но избегать сладких и газированных напитков.



Помимо этого, следует никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, лучше все окна и двери и при возможности включить кондиционер.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»