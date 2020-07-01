Новости дня
17:58 | 6.07.2020
В Свердловской области ожидается аномальная жара
– Температура воздуха будет превышать норму на 7 и даже где-то на 8 °С. Максимальная дневная температура +34 °С, в активные дни до +36 °С кое-где может быть. А ночная температура +12…19 °С. Практически до конца недели продлится такая погода, до 11 июля. А в воскресенье мы рассчитываем на дождик и понижение температуры на 5-7 °С, – рассказала veved.ru главный синоптик ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» Галина Шепоренко.
МЧС призывает уральцев, которые планируют спасаться от жары с помощью купания, строго соблюдать определенные правила:
- Купаться в оборудованных водоемах или на пляжах;
- В незнакомый водоем заходить осторожно и медленно, обследуя при этом дно;
- Купаться либо с 8:00 до 10:00, либо с 17:00 до 19:00, через 1-1,5 часа после еды;
- Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- Купание детей только под присмотром взрослых.
Кроме того, спасатели советуют по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. Также следует избегать физических нагрузок, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, шляпу или кепку и солнцезащитные очки.
Необходимо также помнить об употреблении достаточного количества жидкости: стоит регулярно пить воду, но избегать сладких и газированных напитков.
Помимо этого, следует никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, лучше все окна и двери и при возможности включить кондиционер.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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