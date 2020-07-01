На Среднем Урале провели 9659 исследований проб на COVID-19

17:35 | 6.07.2020

Фото: wi-fi.ru

За сутки в Свердловской области провели 9659 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, которые имеют показания для тестирования. Обследовано 8983 человека.



Всего в регионе с начала эпидемии коронавируса проведено 628 700 исследований, обследовано 585 527 человек.



Напомним, что сегодня на Среднем Урале лабораторно подтвердили еще 270 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 14 303 заболевших COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»