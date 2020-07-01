Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 13 июля

17:11 | 6.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 13 июля. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.



– В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях, – сообщает губернатор.



Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 270 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 14 303 заболевших COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»