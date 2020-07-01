16:47 | 6.07.2020

Фото: Яромир Романов / Znak.com

Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин отказался бороться за звание почетного гражданина Екатеринбурга. Он предложил номинировать на звание кого-нибудь из врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.



Бизнесмен направил соответствующее письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. На данный момент обращение находится на рассмотрении у главы уральской столицы.



В письме Игорь Алтушкин, что достойны звания почетного гражданина именно екатеринбургские врачи, которые «рискуя своими жизнями и здоровьем, спасают жителей города от пандемии коронавируса».



Напомним, что комиссия по присвоению почетного звания уже определила кандидатов 2020 года, на рассмотрение выдвинуты 17 человек. По результатам голосования были выбраны два претендента: глава РМК Игорь Алтушкин (19 голосов из 20) и генеральный директор Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн (12 голосов из 20). Окончательное решение примет ЕГД на заседании в августе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»