На свердловских трассах ограничат движение большегрузов

15:56 | 6.07.2020

Фото: zr.ru

В связи с аномально жаркой погодой в Свердловской области с 7 по 11 июля вводятся ограничения для большегрузов, сообщает пресс-служба Уралуправтодора.



Так, на автомобильных дорогах федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и в ХМАО вводятся временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. Они смогут осуществлять движение в период с 7 по 11 июля только в ночное время – с 22:00 до 10:00.



– Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период. Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов, – отметили в Уралуправтодоре.



Добавим, что данное ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, а также грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»