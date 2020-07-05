В Екатеринбурге задержали подозреваемого в обороте наркотиков

14:43 | 6.07.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские при силовой поддержке ОМОН задержали 32-летнего гражданина, подозреваемого в обороте наркотиков. Задержание прошло 3 июля в квартире дома по улице Донбасская, 45.



В карманах брюк мужчина обнаружили четыре пакетика с белым веществом. Проведенное исследование показало, что вещество является синтетическим наркотиком массой 3,4 грамма. В ходе осмотра квартиры оперативники также нашли еще два пакетика с наркотиком 0,33 и 0,93 грамма.



Помимо этого, в квартире были найдены предметы и вещества, которые используются при изготовлении наркотиков. Это свидетельствует о том, что гражданина мог изготавливать наркотики прямо дома.



Также полицейские обнаружили несколько паспортов на имя задержанного и других лиц. Фото из паспорта задержанного при этом было вырезано и вклеено в другой документ. Правоохранители предполагают, что это было сделано мужчиной, чтобы представляться чужим именем. В связи с этим решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту изготовления поддельных документов.



Мужчина также подозревается в сбыте около грамма синтетического наркотика 28-летнему гражданину, приходившему к нему домой незадолго до задержания. Возможного покупателя также задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков».



В отношении подозреваемого наркосбытчика также возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в значительном размере» и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»