Роспотребнадзор заявил, что бубонная чума не представляет угрозы для России

14:15 | 6.07.2020

Фото: sreda24.ru

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзор Виктор Малеев заявил, что в России нет опасности распространения бубонной чумы, возможны лишь единичные случаи заражения. Об этом сообщает РИА Новости.



– Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция, — объяснил специалист.



Кроме того, Виктор Малеев напомнил, что в стране есть противочумные станции и институт, сотрудники которых отлавливают сурков, мышей и сусликов, а также исследуют их на наличии патогена.



Напомним, что у двух жителей Монголии, которая граничит с Алтаем, обнаружили бубонную чуму. Вероятно, они употребляли в пищу сурков. Сегодня с подозрением на заболевание в больницу доставили еще одного человека. Также подтвердили бубонную чуму и у скотовода в районе Внутренняя Монголия в Китае.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»