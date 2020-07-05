В России заразились коронавирусом ещё 6611 человек

12:57 | 6.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

В России за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек.



Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве (+685), Московской области (+292) и Ханты-Мансийском автономном округе (+289).



За прошедшие сутки умерли 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии скончались 10 296 человек с COVID-19.



Из больниц за сутки выписаны 3579 человек, болевших COVID-19. Всего за время эпидемии выздоровели 454 329 человек, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».



За прошедшие сутки проведено 265 тысяч тестов на коронавирус. Вего проведено 21,3 миллиона лабораторных исследований.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»