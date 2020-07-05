Ещё 100 свердловчан вылечились от коронавируса

12:46 | 6.07.2020

Фото: mos.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению выписались ещё 100 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 8442.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 14303 человек. Умерли ещё семь человек. Общее число скончавшихся в регионе составило 131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»