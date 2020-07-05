На Среднем Урале умерли ещё семь человек с COVID-19

12:39 | 6.07.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 131.



За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 14303 человек. Выписано 100 человек. С начала пандемии по выздоровлению выписались 8442 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»