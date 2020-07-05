Судебные приставы взыскали сотни тысяч рублей задолженности по алиментам у уральца

12:15 | 6.07.2020

Фото: moygorodok.su

В Екатеринбурге судебные приставы Ленинского районного отделения взыскали свыше 210 тысяч рублей задолженности по алиментам.



Мужчина производил выплаты на содержание своего несовершеннолетнего сына с пропусками по два месяца, в результате чего образовалась задолженность.



В отношении гражданина судебным приставом Ленинского районного отделения г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Гражданин доставлен судебными приставами в суд на рассмотрение протокола.



Должник привлекли к административной ответственности и назначили ему наказание в виде обязательных работ сроком 80 часов. После решения суда, в этот же день мужчина оплатил родную сумму. Задолженность по алиментам погашена в полном объеме, однако 80 часов придётся все же отработать.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»