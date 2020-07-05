У сотрудника свердловского детского лагеря обнаружили COVID-19

11:53 | 6.07.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области в оздоровительном лагере «Зарница» у одного из сотрудников обнаружен коронавирус. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.



Накануне заезда детей в лагерь «Зарница» у всего персонала был взят иммуноферментный анализ на COVID-19, все результаты были отрицательными, что позволило дать старт смене. При этом было принято решено провести дополнительное тестирование для гарантии эпидбезопасности.



«Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор. По рекомендации санитарных врачей организован выезд контактных детей. Все они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.



Помещения, в которых находились заболевший и контактные, продезинфицированы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»