На Среднем Урале состоялась первая отправка призывников авиационным транспортом

11:32 | 6.07.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области состоялась первая отправка призывников авиационным транспортом к местам прохождения службы. На юг России отправились свыше 150 уральцев, сообщает пресс-служба ЦВО.



На свердловский аэродром были доставлены воинские команды ‒ юноши, призванные из Челябинской и Курганской областей. В ходе текущего призыва они впервые были отправлены к местам несения службы, дислоцированным на юге России, самолётом военно-транспортной авиации Ил-76.



Для недопущения коронавируса в воздушных судах, поездах и автобусах предварительно проводится дезинфекция. Кроме того, призывники сдают тесты на наличие инфекции. Каждому выдаётся комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.



Всего в ходе весеннего призыва на военную службу военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) призовут около 52 тысяч человек. Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации на территории ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»