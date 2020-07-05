В ДТП в Екатеринбурге пострадали подростки

10:31 | 6.07.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Накануне вечером в посёлке Зелёный Бор в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние.



На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотовездехода «YAMAHA» не справился с управлением и допустил наезд на камень. После столкновения он и его пассажирка (оба 16-летние) упали в кювет.



Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, подростки с различными травмами госпитализированы в ДГКБ № 9.



По словам хозяина мотовездехода, его внучка отмечала свой день рождения с одноклассниками у него дома. Он и мать девочки уехали в город оставив подростков одних. Предварительно мужчина слил бензин с квадроцикла, а ключи от гаража убрал.



Севший за руль подросток не имеет водительского удостоверения. Сейчас ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»