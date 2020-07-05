В аэропорту Екатеринбурга задерживается вылет и прибытие нескольких рейсов

09:24 | 6.07.2020

Фото: РИА Новости

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за тумана задерживаются вылет и прибытие сразу нескольких рейсов. Такие данные можно отследить по онлайн-табло аэропорта.



Из Екатеринбурга позже вылетят самолёты в Москву (рейс DP-406 авиакомпании «Победа» в 7:45 вместо 6:55 и N4-174, Nordwind в 10:10 вместо 7:05), Нарьян-Мар (7R-841, RusLine, в 10:00 вместо 8:20), Казань и Воронеж (7R-861, RusLine, в 11:50 вместо 7:25). Также позже вылетели борт в Ростов (A4-214, «Азимут», в 8:15 вместо 7:00) и Санкт-Петербург (FV-6402, «Россия», в 8:45 вместо 6:15).



Задержалось прибытие рейса «Уральских авиалиний» U6-226 Санкт-Петербург - Тюмень - Екатеринбург (ранее сообщилось, что прилететь должен в 3:10, позже время изменилось на 8:35). Рейс «Уральских авиалиний» из Красноярска U6-247, вместо 8:00, прилетел в 8:45. Рейс из Москвы (N4-173, Nordwind), вместо 4:05, прилетел в 9:05. Ожидается прибытие борта из Томска (7R-824, RusLine, прибудет в 11:05, а не в 6:45).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»