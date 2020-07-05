Футболисты «Урала» на выезде сыграли вничью с «Уфой»

09:12 | 6.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Накануне, 5 июля, футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 1:1.



На 65-й минуте игрок хозяев Йонуц Неделчару получил вторую желтую карточку, а уралец Отман Эль Кабир реализовал штрафной удар. На последних секундах матча «Урал» упустил победу – Денис Терентьев сравнял счёт.



Отметим, в настоящее время «Урал» занимает девятую строчку в турнирной таблице. Следующий матч свердловчане проведут в среду, 8 июля, в Екатеринбурге с «Динамо».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»