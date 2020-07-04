За сутки на Среднем Урале провели свыше 8000 тестов на COVID-19

19:33 | 5.07.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

По данным на 5 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8395 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 7663 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 619041. Обследовано всего 576544 человек.



За сутки в регионе зафиксировано 266 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 145 человек, скончались пять человек. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 14 033 человека. По выздоровлении выписаны 8 342 человека, 124 скончались.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»