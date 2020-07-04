На выплаты свердловским медикам выделили 306 миллионов рублей

16:32 | 5.07.2020

Фото: tver.mk.ru

Правительство РФ выделило почти 7,5 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим в «красной зоне». Из этой суммы свердловский медперсонал, оказывающий помощь пациентам в коронавирусом, получит почти 306 миллионов рублей.



Согласно распоряжению Правительства, денежные средства направлены на выплаты за июль. Так, врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых – по 50 тысяч рублей, а младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 266 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 033 случая новой коронавирусной инфекции.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»