В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал пешеход

16:03 | 5.07.2020

Фото: cheltv.ru

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводят проверку в связи с ДТП, в котором пострадал пешеход.



Инцидент произошел 4 июля в 23:20 по местному времени. По данным Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по автодороге «Южный подъезд» со стороны села Николо-Павловское, допустил наезд на 36-летнего тагильчанина, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги. Водитель на момент происшествия был трезв, сообщили в пресс-службе ГИБДД.



Добавим, водитель отечественного автомобиля ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»