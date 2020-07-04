Куйвашев попал в тройку рейтинга губернаторов-антигероев пандемии

15:21 | 5.07.2020

Самые большие имиджевые потери в результате введенных карантинных мер понесли главы регионов, а не федеральная власть. К такому выводу пришли аналитики Sidorin Lab, которые посчитали количество упоминаний и негативных комментариев деятельности губернаторов и глав российских регионов.



Так, согласно этому исследованию, результаты которого опубликовал сегодня Forbes, на первом месте по количеству упоминаний в постах в социальных сетях о карантинных мерах оказался мэр Москвы Сергей Собянин.



Второе место делят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его коллега из Красноярского края Александр Усс.



Всего с 25 мая по 30 июня аналитики насчитали 10 526 постов об ограничительных мерах, опубликованных жителями Свердловской области. В 8 % постов упоминается Евгений Куйвашев. При подсчёте учитывались геоданные пользователей. Обогнать Куйвашева по ассоциированию смог только Сергей Собянин - его упоминали в 11 % постов москвичей. Всего же было проанализировано 495 034 поста в указанный период времени, в общей сложности эти посты получили 7 149 912 откликов - комментарии, лайки, репосты.



Однако просто упоминание в постах - то есть связывание введения ограничительных мер и губернаторов - не единственный показатель подсчёта аналитиков. По степени агрессии в отношении к Евгению Куйвашеву он оказался не в лидерах. По результатам исследования, большинство публикаций с упоминанием губернаторов было негативным, и вызывало поддержку у других пользователей. Единственным исключением стал наш сосед - губернатор Челябинской области Алексей Текслер, негативные посты о нем большой поддержки пользователей не встречали.



Добавим, что согласно исследованию, большинство постов об ограничительных мерах носили негативный характер и содержали агрессию. Так, на один позитивный пост приходилось пять негативных. Однако пользователи начинают терять интерес к этой теме - за месяц - с конца мая до конца июня суточное количество публикаций на тему карантинных мер уменьшилось в пять раз. А самые волнующие темы у российских юзеров были: штрафы за нарушение режимов изоляции, ношение масок и социальное дистанцирование.

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