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14:51 | 5.07.2020

Фото: ok.ru

В Качканаре возбуждено уголовное дело из-за обнаруженных в пожаре трупов

Прокуратура Качканара добилась возбуждения уголовного дела в связи с обнаружением в ночном пожаре трупов местных жителей.

Напомним, сегодня ночью в Качканаре горела квартира. При тушении огнеборцы обнаружили тела двух мужчин 40 и 45 лет без видимых признаков насильственной смерти. Также в пожаре нашли еще одного местного жителя в бессознательном состоянии – его госпитализировали в больницу с ожогами.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, однако не исключаются и иные причины возгорания. Результаты надзорных мероприятий находятся на личном контроле прокурора города.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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