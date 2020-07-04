В Нижнем Тагиле из реки выловили труп мужчины

14:27 | 5.07.2020

Фото: ok.ru

Сегодня утром из реки в Нижнем Тагиле выловили труп местного жителя. Об этом сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.



По словам очевидцев, мужчина бежал по берегу реки, после чего в нее прыгнул и поплыл к противоположному берегу. Однако доплыть до суши ему не удалось.



Утонувшего извлекли из реки водолазы МБУ «Центр защиты населения». Причины неадекватного поведения, а как результат гибели тагильчанина выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»