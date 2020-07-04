Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 1,0 балла

13:13 | 5.07.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,03.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 2 июля – 224; 3 июля – 227; 4 июля – 268; 5 июля – 266. Сумма – 985.



Дата – количество заболевших: 28 июня – 209; 29 июня – 214; 30 июня – 276; 1 июля – 256. Сумма – 955.



Rt – 985/955=1,03



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 266 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 033 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»