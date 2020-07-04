Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

12:50 | 5.07.2020

Фото: tomsk.sm-news.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончалось 124 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 14 033 случаев заражения (+266 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 158 человек, в среднем – 701, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 145 человек, всего в регионе врачи вылечили 8 342 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»