Уральские врачи вылечили еще 145 пациентов с Covid-19

12:48 | 5.07.2020

Фото: adminustlabinsk.ru

По данным на 5 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 145 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 8 342.



Напомним, в Свердловской области выявлены 14 033 случаев заражения (+266 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 158 человек, в среднем – 701, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 124).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»