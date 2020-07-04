В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 123 человека

12:42 | 5.07.2020

Фото: yandex.com

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 123 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 266 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 145 человек, скончались пять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 14 033 человека. По выздоровлению выписаны 8 342 человека, 124 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»