В России выявили еще 6 736 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 3 871 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.