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10:19 | 5.07.2020

Фото: forumdaily.com

Тагильчанин обворовывал автомобили, в которые забирался через багажник

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина в течение четырех месяцев обворовывал автомобили, передает агентство «Все новости».

Всего за четыре месяца 2019 года обвиняемый обокрал 14 отечественных автомобилей. Он пробирался внутрь транспортного средства через багажник или заднее пассажирское стекло. Из машин правонарушитель забирал в основном автомагнитолы, после продажи которых покупал себе спиртное.

Обвиняемый нанес ущерб пострадавшим на общую сумму 81,8 тысяч рублей. Суд учел уже имеющуюся судимость обвиняемого за кражи и торговлю наркотиками и приговорил его к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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