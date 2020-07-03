Под Екатеринбургом сгорел автомобиль

09:56 | 5.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью на 16 км автодороги Екатеринбург – Тюмень в Заречном городском округе сгорел автомобиль «ВАЗ-2111». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании пришло на пульт диспетчера в 00:12 по местному времени. В борьбе с огнем участвовали девять человек личного состава и две единицы техники.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»